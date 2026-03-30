Torna in auge clamoroso scambio Inter-Juve Non si tratta di Thuram ma…

Nelle ultime ore si sono diffuse voci riguardo a un possibile scambio tra le squadre di calcio di Inter e Juventus, con protagonisti i calciatori Davide Frattesi e Manuel Locatelli. La trattativa non riguarda Thuram, ma si concentra su questa cessione incrociata, che potrebbe coinvolgere i due centrocampisti. Le indiscrezioni non hanno ancora trovato conferma ufficiale, ma l’argomento è tornato con forza nel dibattito tra gli appassionati.

Nelle ultime ore, è tornata a circolare l’ipotesi di un possibile scambio tra Inter e Juventus che coinvolgerebbe Davide Frattesi e Manuel Locatelli. A rilanciare la voce è stato Enzo Bucchioni in un editoriale, partendo da un episodio che ha fatto molto discutere anche sui social. Durante un momento di libertà concesso dal commissario tecnico, alcuni giocatori della Nazionale italiana si sono ritrovati a cena insieme. Nella foto comparsa online si vedono diversi nerazzurri, tra cui Barella, Bastoni, Dimarco e Pio Esposito, oltre al portiere Vicario, accostato da tempo proprio all’Inter. Tra i presenti c’era anche Locatelli, centrocampista della Juventus. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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