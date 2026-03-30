Nel pomeriggio di lunedì 30 marzo 2026, un tir rimasto bloccato in una strada troppo stretta è stato successivamente liberato grazie all'intervento di un’autogrù. Il conducente si è affidato alle indicazioni del navigatore satellitare, che ha portato l’automezzo in una zona non adatta al passaggio di veicoli di grandi dimensioni. Nessun ferito è stato segnalato durante le operazioni di soccorso.

Nel pomeriggio di lunedì 30 marzo 2026, il conducente di un tir è stato ‘tradito’ dalle indicazioni del navigatore satellitare e ha finito per rimanere incastrato in una strada troppo stretta. È successo in via Valleregia a Serra Riccó. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra di Bolzaneto. Hanno valutato lo scenario complesso e hanno chiesto l'appoggio dell'autogrù della sede centrale. Grazie a questa, è stato possibile rimettere in strada il mezzo e farlo retrocedere fino a liberarlo. GenovaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Tir incastrato liberato dall'autogrù

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