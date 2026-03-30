Thuram possibile partente? Quanto lo valuta la Juventus

Secondo fonti vicine alla società, il calciatore potrebbe lasciare la squadra durante la prossima sessione di mercato. La Juventus non ha ancora deciso se mettere sul mercato il giocatore e non avrebbe intenzione di cederlo a qualsiasi costo. La valutazione dell’atleta è ancora oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori, senza che siano ancora stati definiti dettagli ufficiali.

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