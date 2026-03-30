Terrorismo un minorenne perquisito nell' Aretino

Un minorenne di 17 anni è stato fermato e perquisito in provincia di Arezzo con l’accusa di aver pianificato un attentato in ambiente scolastico. Le forze dell’ordine hanno eseguito le operazioni dopo aver ricevuto informazioni sulle sue intenzioni. Il ragazzo è stato arrestato e trasferito in una struttura di detenzione minorile, mentre le indagini continuano per chiarire i dettagli del piano.

Arezzo, 30 marzo 2026 – Terrorismo, minorenne perquisito nell'Aretino. A finire in manette un 17enne che progettava una strage a scuola. Ci sono documenti contenenti indicazioni tecniche su sostanze chimiche e batteriologiche pericolose, vademecum dedicati al sabotaggio di servizi pubblici essenziali, istruzioni su come costruire un ordigno: sono file, immagini e video e materiale di cui era in possesso un 17enne di Pescara, residente in provincia di Perugia che è stato raggiunto questa mattina da un ordine di custodia cautelare. Un'operazione condotta dal Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri in Abruzzo, Emilia Romagna, Umbria e Toscana nell'ambito della quale anche ad A rezzo è stata svolta una perquisizione, proprio nell'abitazione di un altro minorenne. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Il minore è indiziato di istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. x.com