Terremoto Juve Koopmeiners pronto a salutare | le cifre

Nuovo sviluppo nel caso di Teun Koopmeiners: la Juventus ha preso una decisione definitiva sul suo futuro. La trattativa tra il centrocampista e il club si è conclusa, con le parti che hanno concordato i dettagli economici e le modalità di trasferimento. La conclusione della trattativa sembra ormai certa, e si attende solo l’annuncio ufficiale.