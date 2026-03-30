Terremoto Juve Koopmeiners pronto a salutare | le cifre

Da calciomercato.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo sviluppo nel caso di Teun Koopmeiners: la Juventus ha preso una decisione definitiva sul suo futuro. La trattativa tra il centrocampista e il club si è conclusa, con le parti che hanno concordato i dettagli economici e le modalità di trasferimento. La conclusione della trattativa sembra ormai certa, e si attende solo l’annuncio ufficiale.

Ennesimo colpo di scena per quel che riguarda il futuro di Teun Koopmeiners: la Juventus ha ormai deciso. Viene da una prestazione pazzesca con la maglia della Nazionale olandese nel match vinto contro la Norvegia (2-1), in cui è stato impiegato nell’insolita posizione di esterno destro e si è reso anche protagonista dell’assist per Van Dijk. Teun Koopmeiners torna a splendere dopo un periodo non esaltante alla Juventus e adesso alla Continassa si interrogano sul suo futuro. La Juventus è la squadra italiana con più Supercoppe Italiane vinte: 9 titoli (ultima nel 2020), davanti a Milan e Inter (entrambi 7) e Lazio (3). Quale ex difensore... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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