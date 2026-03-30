Tennis Atkinsons Monza Open 2026 | tutto il programma le novità e dove vedere gratis le partite

A Monza ritorna l’Atkinsons Monza Open, torneo ATP Challenger che si svolgerà dal 5 al 12 aprile 2026 presso il Villa Reale Tennis. L’evento, in programma durante la settimana di Pasqua, coinvolge atleti provenienti da diverse nazioni e si svolge nella cornice della Villa Reale. Le partite saranno visibili gratuitamente e il programma completo include incontri di singolare e doppio.

Monza sarà di nuovo al centro della scena mondiale. Il giorno di Pasqua, domenica 5 aprile (e fino al 12 aprile), si apre infatti l’edizione 2026 dell’Atkinsons Monza Open, il torneo ATP Challenger del Villa Reale Tennis, l'evento internazionale che porta a nella città di Teodolinda il grande tennis. Una kermesse che dallo scorso anno è cresciuta ulteriormente: non solo Monza bissa la competizione, ma ha alzato l’asticella, facendola salire di categoria (da 100 a 125 punti in palio per il vincitore), e nel montepremi (che supererà i 200mila euro). Una novità che si è tradotta in maggiori chance di attirare sui campi in terra battuta del Villa Reale Tennis un parco di giocatori di livello ancora superiore. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Tennis, Atkinsons Monza Open 2026: tutto il programma, le novità e dove vedere gratis le partite Articoli correlati Il grande tennis sbarca a Monza: il programma (e le novità) dell'Atkinsons Monza Open 2026Presentata la grande manifestazione sportiva che verrà trasmessa anche in diretta tv: partite, incontri e poi il grande Fan Village Monza al centro...