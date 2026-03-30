Il Comune di Fabriano ha ricevuto un finanziamento di 515mila euro destinato alla riqualificazione del teatro Gentile. L'intervento mira a migliorare le strutture del teatro, che rappresenta un punto di riferimento culturale e turistico per la città. Il progetto si inserisce nella strategia di valorizzazione degli spazi culturali locali.

Gli interventi previsti riguaderanno gli spazi interni, servizi, camerini e una nuova sala espositiva permanente dedicata alla storia del teatro. Prossima fase, l’avvio dei lavori FABRIANO - Il Comune di Fabriano ha ottenuto un importante finanziamento per il progetto di riqualificazione del teatro Gentile, intervento strategico che rafforza il ruolo del teatro come fulcro culturale e attrattore turistico della città, in linea con la vocazione di Fabriano come Città Creativa Unesco. Il progetto, denominato “Accoglienza in scena”, è stato finanziato nell’ambito del bando della Regione Marche per la concessione di contributi a favore dei Comuni per la riqualificazione degli spazi pubblici dei territori interni per un importo di 335mila euro su un quadro economico complessivo di 515mila. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Teatro Gentile, progetto da 515mila euro per la riqualificazione

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