Dopo settimane di voci e indiscrezioni, è arrivata la conferma ufficiale: i due artisti sono insieme. La prima foto condivisa sui social mostra chiaramente i due in atteggiamento affettuoso, confermando la relazione. La notizia è stata accolta con sorpresa dai fan e dai media, che avevano seguito con attenzione gli indizi e i segnali rilasciati nel corso delle ultime settimane.

Dopo indizi, domande scomode e conferme a metà, ora è ufficiale: Camihawke e Tananai stanno vivendo una bellissima storia d’amore. L’influencer e il cantante di Tango, che da mesi portano avanti una relazione piuttosto riservata, hanno deciso di ufficializzarla davanti ai fan. A farlo è stata proprio Camihawke, al secolo Camilla Boniardi, attraverso un post sui social. Nessuna dichiarazione romantica, ma una foto che, finalmente, non lascia più spazio ai dubbi. Camihawke e Tananai, la prima foto insieme. I fan di Camihawke e Tananai possono finalmente gioire. Dopo mesi in cui la notizia era nell’aria, tra indizi e mezze conferme, l’influencer ha reso ufficiale la loro relazione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Tananai e Camihawke, la prima foto insieme conferma il loro amore

Articoli correlati

Camihawke conferma la storia con Tananai: “Conviviamo, sono felice”Camihawke conferma la storia d'amore con Tananai e racconta un legame nato lontano dai riflettori e cresciuto in fretta, tanto da portarli a...

Camihawke e Tananai, fuga romantica in Messico: le foto che confermano la storiaLe foto non mentono: nonostante Camihawke e Tananai stiano cercando di mantenere la privacy sulla loro storia, su Instagram hanno lasciato degli...

Tananai e Camihawke sempre più uniti: il video che fa sognare