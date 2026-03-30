Nato nel 2006, Josef Giorgio Marvucic è un giovane atleta italiano di canottaggio. È affiliato alla Canottieri San Giorgio e fa parte del gruppo Fiamme Oro e della nazionale. Recentemente ha partecipato a un talk dedicato al canottaggio, dove è stato presentato come una delle promesse del settore.

TALENT ZONE Canottaggio Talk con il campione mondiale Josef Marvucic Josef Giorgio Marvucic, classe 2006, è una delle stelle nascenti del canottaggio italiano, in forza alla Canottieri San Giorgio (e nel giro Fiamme OroNazionale). Nel 2025 in coppia con Marco Prati, ha dominato la scena internazionale conquistando il titolo di Campione del Mondo e d’Europa U23, iniziando a bussare alle porte del mondo Senior. In questa puntata di TALENT ZONE, Josef ci porta dietro le quinte del canottaggio d’élite. Ci spiega come nascono gli abbinamenti e gli equipaggi, mettendo in luce le caratteristiche fisiche e mentali che gli appartengono. Dalla preparazione alla strategia della gara, vivremo il “momento della vittoria” attraverso gli occhi di un fuoriclasse. 🔗 Leggi su Oasport.it

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