Il segretario di un partito di centrodestra si trova in minoranza anche alla Camera, secondo quanto riportato da fonti interne. Le tensioni tra i membri del partito sono aumentate nelle ultime settimane, portando a scontri e divergenze di opinioni. La situazione si fa più tesa a pochi giorni dalla pausa pasquale, con riunioni interne che si susseguono per cercare di trovare una soluzione.

Il clima nelle stanze romane di Forza Italia è diventato elettrico, una polveriera pronta a esplodere proprio alla vigilia della Pasqua. Antonio Tajani si trova in un angolo, stretto tra il malumore dei suoi parlamentari e il pressing della famiglia Berlusconi, che non nasconde più la volontà di imprimere una svolta radicale. Il segretario azzurro, dopo il disastroso esito referendario, è atteso a un confronto decisivo a quattr’occhi con Marina Berlusconi. La presidente di Mondadori invoca da tempo un «rinnovamento» che passi per “facce nuove e battaglie liberali sui diritti”, un monito che Tajani ha dovuto subire sia in privato che nelle uscite pubbliche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tajani, il segretario è in minoranza anche alla Camera

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