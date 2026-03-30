Superbike Bulega ha avviato una cavalcata trionfale? Lecuona e Oliveira inseguono e non molleranno

Nicolò Bulega ha vinto tutte e sei le gare disputate finora, ottenendo anche il terzo successo consecutivo a Portimao dopo aver dominato la gara a Phillip Island. Lecuona e Oliveira sono in seconda posizione e cercano di recuperare, senza rinunciare alla loro corsa. La competizione continua con altri piloti che cercano di avvicinarsi alla testa della classifica.

Nicolò Bulega ha fatto 6 su 6, firmando l’ hat-trick anche a Portimao dopo aver già dominato la scena a Phillip Island. È un fatto significativo, perché tanto è cambiato tra l’Australia e il Portogallo, eccezion fatta per l’identità di chi è passato per primo sotto la bandiera a scacchi. Il ventiseienne emiliano sta confermando con i fatti il ruolo al quale era atteso alla vigilia della stagione. Bulega è stato investito del ruolo di Campione del Mondo in pectore prima ancora dell’inizio del Mondiale. Non poteva essere altrimenti, considerato il rendimento espresso nel 2025. Un onore, ma anche un onere e un fardello. Perché chi entra Papa in conclave, spesso ne esce Cardinale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Superbike, Bulega ha avviato una cavalcata trionfale? Lecuona e Oliveira inseguono, e non molleranno Articoli correlati Superbike Portimao: Bulega e Lecuona, doppietta Ducati in Gara-1. Terzo Oliveira (Bmw)Nicolò Bulega non si è fatto sfuggire la vittoria nella Gara-1 del round di Portimão del mondiale Superbike, secondo appuntamento della... LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: Bulega in testa, seguono Oliveira e LecuonaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -15 Bautista entra su Baldassarri per la settima piazza.