Sulla ciclabile auto in transito e in sosta | che cosa sta succedendo in via Claudio

Un utente ha segnalato sui social che in via Claudio auto in transito e in sosta occupano la pista ciclabile recentemente realizzata. L’associazione Napolipedala ha ripreso la questione, evidenziando come questa situazione influenzi la sicurezza e l’uso della pista dedicata alle biciclette nella zona. La problematica riguarda principalmente le difficoltà di rispettare le nuove infrastrutture ciclabili a causa delle auto presenti sulla strada.

Auto in transito e in sosta sulla pista ciclabile appena realizzata. È la denuncia pubblicata sui social dall’associazione Napolipedala, che torna a puntare il dito sulle condizioni della ciclabilità urbana in città. Il caso riguarda via Claudio, la strada perimetrale dello Stadio Diego Armando Maradona, dove – spiegano gli attivisti – esiste già un’ordinanza sindacale che istituisce una zona pedonale. Proprio qui è stata realizzata anche una pista ciclabile, ma la situazione nella pratica è molto differente. Approfondimento: "Piste ciclabili? Non a norma e peggiorate": come vengono spesi 14 milioni del Pnrr Nel video diffuso dall’associazione si vedono chiaramente auto che attraversano la corsia riservata alle biciclette e altre parcheggiate lungo il tracciato, rendendolo di fatto inutilizzabile. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Sulla ciclabile auto in transito e in sosta: che cosa sta succedendo in via Claudio Articoli correlati Totti Roma, clamoroso ritorno? C’è l’annuncio di Claudio Ranieri. Ecco che cosa sta succedendo in queste oreCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». “Io con loro”. Rita De Crescenzo, l’annuncio sulla famiglia nel bosco che ammutolisce gli italiani: cosa sta succedendoLa tiktoker Rita De Crescenzo, diventata famosa due anni fa per il cosiddetto caso Roccaraso, ha annunciato un’iniziativa che unisce la popolarità...