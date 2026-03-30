Se volete vedere – o rivedere – un gran bel film, sintonizzatevi stasera in tv alle 21.13 su Iris dove va in onda L’ora più buia (2017) di Joe Wrigh con un sublime Gary Oldman nei panni di Winston Churchill. Che per questa interpretazione si è portato a casa come Miglior attore il premio Oscar, il Golden Globe e il Bafta, e molti altri riconoscimenti. Confrontarsi con un personaggio storico di tale importanza è difficile. Il rischio di cadere nella caricatura è altissimo. Ma l’attore inglese riesce a dare il senso di grevità – dell’uomo e della situazione – con una leggerezza disarmante. E se ciò che gli sta attorno – co-protagonisti, sceneggiatura, regia. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Sublime Gary Oldman nei panni di Winston Churchill nel film L'ora più buia: da non perdere stasera in tv. La trama, il cast e la recensione

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