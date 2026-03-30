Uno studio condotto su un campione di 13 milioni di pazienti britannici, pubblicato sul Journal of Infectious Diseases, ha analizzato l’eventuale relazione tra vaccinazioni e malattie neurodegenerative. I risultati dello studio indicano che i vaccini non sono collegati alla comparsa di demenza. Tuttavia, alcuni gruppi contrari alla vaccinazione hanno utilizzato i dati per sostenere l’idea di un nesso causale tra le due variabili.

Un’indagine basata su 13 milioni di pazienti britannici, pubblicata sul Journal of Infectious Diseases, è stata strumentalizzata da gruppi contrari alle vaccinazioni per sostenere un nesso causale tra iniezioni e malattie neurodegenerative. La realtà statistica rivela invece che l’apparente aumento del rischio deriva da bias metodologici legati alla frequenza delle visite mediche e non a un effetto tossico dei vaccini. I dati grezzi mostrano inizialmente una correlazione positiva tra somministrazione di immunizzanti e diagnosi di demenza, ma l’analisi approfondita smonta questa interpretazione superficiale. I ricercatori hanno dimostrato che la vicinanza temporale tra vaccinazione e diagnosi è frutto di un rilevamento più frequente dei sintomi in chi si sottopone regolarmente a controlli sanitari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Studio su 13 milioni: i vaccini non causano demenza, è un errore statistico

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