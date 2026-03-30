Negli ultimi mesi diversi Paesi europei ed extra Ue hanno adottato provvedimenti per vietare o limitare l'accesso ai social media ai minori di età. Queste misure riguardano principalmente restrizioni sull'iscrizione o l'uso di piattaforme digitali per le fasce di età più giovani. La decisione di intervenire sui social si inserisce in un quadro di regolamentazioni più ampie sulla tutela dei minori online.

Social nel mirino. Aumentano i Paesi europei ed extra Ue che decidono di limitare l’accesso alle piattaforme online ai minori. In Italia la Lega ha depositato una proposta di legge e il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha ribadito che sarà “inevitabile”. L’Unione europea, dal canto suo, si prepara a una stretta, con il Parlamento che in una risoluzione ha chiesto maggiori tutele, tra cui un limite di età (16 anni) per iscriversi ai social media e il divieto delle pratiche più dannose che creano dipendenza. Anche l’Italia sta pensando di introdurre questo tipo di restrizione. “Abbiamo vietato l’uso del cellulare... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Stretta sui social: ecco quali Paesi li vietano ai minori

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