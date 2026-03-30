Un ragazzo di 17 anni, originario di Pescara e residente in provincia di Perugia, è stato arrestato in seguito a un’indagine che ha sventato un piano criminale. Durante le attività investigative, si è scoperto che il giovane stava studiando come sintetizzare il Perossido di Acetone, un composto chimico potenzialmente pericoloso. Il caso ha portato alla luce il fenomeno del neofascismo tra i minori, considerato poco rilevante dalle autorità italiane.

Stava studiando come sintetizzare il Perossido di Acetone. Ha diciassette anni, pescarese di nascita, residente in provincia di Perugia. I carabinieri del Raggruppamento operativo speciale (Ros) lo hanno arrestato ieri mattina: stava pianificando una strage nella sua scuola ispirata al suprematismo bianco, con l’intenzione di togliersi la vita al termine del massacro. Insieme all’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni de L’Aquila, sono scattate altre sette perquisizioni tra Abruzzo, Emilia Romagna, Umbria e Toscana. Il Perossido di Acetone è l’esplosivo jihadista degli attentati di Parigi e Bruxelles.... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Strage pianificata e sventata: dietro l’arresto del 17enne a Perugia, il fenomeno del neofascismo minorile che l’Italia non considera emergenza

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