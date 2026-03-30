Stasera su Rai 2 va in onda l’ultima puntata di “Stasera a letto tardi”. Tra gli ospiti ci sono i membri del gruppo comico The Jackal, l’attrice Aurora Leone, Ciro Priello, Fabio Balsamo e il cantante Fru. La puntata prevede interviste e momenti di intrattenimento con questi ospiti.

Ultima puntata di Stasera a letto tardi su Rai 2 con The Jackal, Aurora Leone, Ciro Priello, Fabio Balsamo e Fru. Tra gli ospiti Mara Venier e The Kolors, tra scherzi e 'leggi dei bambini'. Il lunedì sera di Rai 2 si tinge di ironia, spontaneità e quel pizzico di follia tipico dei The Jackal. Oggi 30 marzo, alle ore 21.20, andrà infatti in onda il quinto e ultimo appuntamento con Stasera a letto tardi, lo show rivelazione prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. Il programma ha segnato un traguardo importante per il collettivo napoletano: per la prima volta, infatti, Aurora Leone, Ciro Priello, Fabio Balsamo e Fru (Gianluca Colucci) hanno condiviso la conduzione di un intero show televisivo, portando sul piccolo schermo la loro inconfondibile chimica e quel . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Stasera a letto tardi su Rai 2: ospiti e anticipazioni dell'ultima puntata

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