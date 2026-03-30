Un autore noto per il suo romanzo da cui è stato tratto un film ha commentato pubblicamente sulla gestione del franchise di Star Trek, attirando l’attenzione di alcuni fan. In risposta, un altro scrittore ha invitato a mantenere un confronto rispettoso tra colleghi. La discussione ha portato alla luce varie opinioni sulla direzione presa dalla saga e sulla relazione tra autori e fan in ambito mediatico.

L'autore del romanzo da cui è tratto L'ultima missione - Project Hail Mary ha scatenato una piccola polemica parlando della saga spaziale. I commenti su Star Trek di Andy Weir, l'autore del romanzo da cui è tratto il film L'ultima missione - Project Hail Mary, non sono affatto piaciuti a Don Winslow. Online è quindi iniziata una piccola polemica dopo le dichiarazioni rilasciate dallo scrittore durante un podcast in cui ha parlato delle sue precedenti esperienze nel campo cinematografico e televisivo. Le critiche di Winslow al collega Durante una puntata del podcast Critical Drinker, Andy aveva risposto a una domanda sulla fantascienza moderna citando un esperto che aveva sostenuto: "Tutta gli show televisivi e i film moderni di fantascienza sono stati influenzati . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Star Trek, Andy Weir critica la gestione del franchise e Don Winslow interviene: "Non attaccare i colleghi"

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