Squarcio sulla provinciale 56 Civita di Colonnella | la Provincia chiude la strada per dissesto idrogeologico

La provinciale 56 che collega Civita di Colonnella è stata chiusa dalla Provincia a causa di un dissesto idrogeologico. La strada, che attraversa il territorio del Teramano, è stata interdetta al traffico a seguito di problemi legati a eventi atmosferici intensi. Nei giorni scorsi, un’altra strada provinciale nel Comune di Silvi era già stata chiusa dopo una frana che ha causato il crollo di una palazzina.

Non c'è pace sul fronte dissesto idrogeologico nel Teramano. Dopo quanto avvenuto a Silvi, dove a seguito di una frana una palazzina è crollata proprio al margine della Sp29 già interdetta al traffico, la Provincia ha disposto anche la chiusura della provinciale 53 di Civita, nel Comune di Colonnella. Evidente lo squarcio che si è creato nella carreggiata. Anche in questo caso, si legge nella nota diffusa dall'ente, un vasto fronte di dissesto sta interessando la strada che dalle 9 di martedì 31 marzo sarà chiusa per consentire il sopralluogo e l'indagine delle cause del dissesto. L'amministrazione comunale, fa infine sapere la Provincia, ha avvertito la protezione civile. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Squarcio sulla provinciale 56 Civita di Colonnella: la Provincia chiude la strada per dissesto idrogeologico Articoli correlati Strada Morrocco-Sambuca, ultimata una delle opere più rilevanti contro il dissesto idrogeologicoIl sindaco David Baroncelli: “L’opera pubblica risponde alla necessità e alla priorità assoluta di garantire sicurezza alla nostra comunità” Si sono... Dissesto sulla Provinciale 195, Vicinanza (Cisal Metalmeccanici): "Si rischia la vita"Una situazione che si trascina da decenni, tra rimpalli di responsabilità istituzionali, promesse mai mantenute e interventi tampone del tutto...