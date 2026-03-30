Spoleto si cercano farmacisti | al via la selezione pubblica

L’Azienda Farmacie Comunali di Spoleto ha pubblicato un avviso di selezione pubblica rivolto a farmacisti. La procedura prevede una valutazione dei titoli e un esame finale per la formazione di una graduatoria. Tale graduatoria servirà per effettuare assunzioni a tempo determinato o indeterminato, sia a tempo pieno che parziale. La pubblicazione dell’avviso è disponibile sul sito dell’azienda stessa.

L’Azienda Farmacie Comunali Spoleto srl ha pubblicato sul proprio sito un avviso di selezione pubblica per titoli ed esami finalizzato alla formazione di una graduatoria da cui attingere, in ordine di merito, per assunzioni a tempo determinato o indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, con. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Spoleto, si cercano farmacisti: al via la selezione pubblica Articoli correlati Leggi anche: Bando per la selezione pubblica di ragionieri e contabili Leggi anche: La Regione Campania cerca un direttore per la Fondazione Donnaregina: via alla selezione pubblica