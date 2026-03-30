Spinazzola il Napoli blocca il rinnovo e Milan e Juventus si fanno avanti

Il club partenopeo ha bloccato il prolungamento del contratto di Spinazzola, giocatore noto per aver contribuito alla vittoria dello scudetto nella scorsa stagione. Nel frattempo, Milan e Juventus hanno manifestato interesse per il difensore, che si trova ora in una fase di incertezza riguardo al suo futuro. La situazione contrattuale del calciatore resta al centro di discussioni tra le parti coinvolte.

Leonardo Spinazzola, uomo chiave dello scudetto del Napoli della passata stagione è in bilico. Il suo contratto scade a giugno 2026, ma non ha mai rappresentato un problema, anzi que­sta situa­zione di incer­tezza sem­bra quasi essere stata uno sti­molo ulte­riore per dimo­strarsi all’altezza di Napoli. Il Napoli gli aveva offerto al difensore un rinnovo fino al 2027; mentre il terzino sinistro vorrebbe un accordo fino al 2028. Spinazzola e il rinnovo col Napoli. Pochi giorni fa poi la notizia che Giovanni Manna ha congelato le trattative sui rinnovi di Leonardo Spinazzola e Juan Jesus, legando ogni possibile prolungamento al rispetto delle condizioni economiche del Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Spinazzola, il Napoli blocca il rinnovo e Milan e Juventus si fanno avanti Articoli correlati Futuro Spinazzola, ecco cosa blocca il rinnovo col Napoli: la situazioneSecondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, tra Leonardo Spinazzola e il Napoli, ci sarebbe distanza per quanto riguarda il... Leggi anche: Napoli, rebus Spinazzola: rinnovo in bilico, la Juventus prova il sorpasso