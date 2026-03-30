Speciale – Tutte le possibili escalation spiegate
Un’analisi delle diverse fasi di una crisi in atto, con un focus particolare sull’ingresso in guerra di un gruppo armato. Viene descritto come questa escalation influisce sulla regione e quale ruolo potrebbe assumere l’Italia in questa situazione. Il testo si propone di chiarire i passaggi principali e le implicazioni immediate di quanto accaduto fino a questo momento.
Proviamo a mettere in ordine cosa succede, e poi: l’entrata in guerra degli Houthi, e l’Italia che tiene accese le centrali a carbone Israele ha cominciato ad attaccare le strutture industriali dell'Iran, e poi: come vanno i negoziati e cosa sta succedendo in Libano Cerchiamo di prendere sul serio Donald Trump, e poi: il comandante della marina iraniana ucciso, e un carico di droni russi Si continua a parlare di negoziati tra Stati Uniti e Iran, mentre Trump continua a mandare marines in Medio Oriente. Intanto Giorgia Meloni cerca gas naturale . 🔗 Leggi su Ilpost.it
Articoli correlati
Sci freestyle, tutte le discipline spiegate in un minuto da Arianna TricomiAbbiamo incontrato a Livigno Arianna Tricomi, che ci ha spiegato in minuto tutte le specialità dello sci freestyle presenti a Milano Cortina 2026.
Leggi anche: Tutte le canzoni che Bad Bunny ha cantato al Super Bowl 2026, spiegate