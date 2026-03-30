Sparatoria Rione Sanità | individuati i colpevoli il Prefetto esprime soddisfazione

Le indagini sulla sparatoria avvenuta nel Rione Sanità si sono concluse con l’individuazione dei soggetti coinvolti. Le autorità hanno comunicato la chiusura delle indagini, e il Prefetto ha espresso soddisfazione per aver portato a termine le verifiche. La dinamica dell'evento e i dettagli sui responsabili sono stati raccolti dagli inquirenti, senza ulteriori annunci pubblici al momento.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il mese di gennaio ha segnato un episodio di grande preoccupazione per la comunità di Napoli, con una sparatoria che ha scosso il Rione Sanità. Oggi, finalmente, la Prefettura ha annunciato la chiusura delle indagini, portando un senso di sollievo tra i cittadini. Questa notizia rappresenta un passo importante nella lotta contro la criminalità e la sicurezza pubblica. Il Prefetto Michele di Bari ha espresso la propria soddisfazione per i risultati ottenuti dall’ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli e dalla Questura. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Sparatoria Rione Sanità: individuati i colpevoli, il Prefetto esprime soddisfazione. Articoli correlati Sparatoria nel rione Sanità a Napoli: 19enne in rianimazioneAGI - La polizia indaga su quanto accaduto questa notte nel rione Sanità a Napoli. Sparatoria al Rione Sanità, tra i minorenni fermati il fratello del killer di Giogiò CutoloFeriti due giovani lo scorso 18 gennaio a largo Totò, nel Rione Sanità, a Napoli: l’episodio è legato a uno scontro tra baby gang del centro storico. Napoli, sparatoria al Rione Sanità: due minorenni arrestati per tentato omicidioColpi di pistola contro un motorino in largo Totò: la Polizia ricostruisce l’agguato grazie alle immagini di videosorveglianza L’ordinanza di...