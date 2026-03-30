La ministra della Difesa spagnola ha dichiarato che lo spazio aereo nazionale non sarà aperto a operazioni collegate alla guerra in Iran. Ha specificato che le basi di Morón e Rota non saranno utilizzate per azioni di questo tipo e che lo spazio aereo del paese rimarrà chiuso a qualsiasi intervento legato alla situazione iraniana.

“Non autorizzeremo l’uso delle basi di Morón e Rota per qualsiasi azione legata alla guerra in Iran. E, naturalmente, non è autorizzato nemmeno l’uso dello spazio aereo spagnolo per azioni legate alla guerra in Iran”. Lo ha detto la ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles, parlando con i giornalisti a Madrid. “Ovviamente, le basi ci sono e si possono svolgere altre azioni – ha continuato Robles – ma la Spagna non ha autorizzato, non autorizza e non autorizzerà in nessun caso l’uso delle basi di Rota e Morón per partecipare a una guerra alla quale siamo totalmente contrari, nella quale non crediamo e che riteniamo profondamente illegale e profondamente ingiusta”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spagna, ministra Difesa: “Chiuso nostro spazio aereo per azioni legate alla guerra in Iran”

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