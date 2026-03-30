Sosta selvaggia e perenne a Salerno la segnalazione dei residenti

Da salernotoday.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un residente di Salerno ha segnalato nuovamente problemi di sosta selvaggia nelle vie Renato De Martino e Lanzalone, nel rione Carmine. La denuncia arriva dopo diverse segnalazioni di auto parcheggiate senza permesso, con alcune che rimangono in sosta per periodi prolungati. La situazione viene descritta come persistente e difficile da gestire.

Nuove segnalazioni di sosta selvaggia a Salerno. Arriva in redazione l'ennesima denuncia di un residente, in via Renato De Martino e via Lanzalone, nel rione Carmine. “Inoltro - ci scrivono - una nuova segnalazione per parcheggi selvaggi: le auto sono costantemente in sosta permanente e ostruiscono l'utilizzo degli scivoli ostacolando il regolare percorso pedonale” SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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