Dopo il referendum, un sondaggio mostra che il centrodestra mantiene il suo sostegno, mentre il presidente del Senato evidenzia che Forza Italia sta crescendo. La sinistra celebra, ma i dati indicano che il risultato referendario ha rallentato l’azione del governo senza provocare un crollo evidente. I numeri non confermano un’onda di cambiamenti radicali, anche se il clima politico resta teso.

La sinistra festeggia, ma forse con un po' troppo anticipo. Perché dietro l’entusiasmo post-referendario, i numeri raccontano una storia diversa da quella che qualcuno vorrebbe far credere: la consultazione referendaria ha segnato una battuta d’arresto per il governo, ma non c'è traccia di crolli. Anzi, il centrodestra resta competitivo. La conferma arriva dai sondaggi firmati da Ipsos per il Corriere: l’onda lunga del referendum è meno travolgente del previsto. Entrando nel dettaglio: Fratelli d’Italia perde qualcosa — poco più di un punto, dal 28,0% al 26,7% — ma nella stessa coalizione si muove Forza Italia, che cresce di oltre un punto arrivando al 9,5%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sondaggio post-referendum, il centrodestra tiene. Schifani: “Forza Italia in crescita”

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