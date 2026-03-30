Soia semiconduttori e non solo Di cosa parleranno Trump e Xi a Pechino

Il 14 e 15 maggio si terrà a Pechino un incontro tra il presidente cinese e l’ex presidente degli Stati Uniti. La discussione si concentrerà su vari temi, tra cui la produzione di semiconduttori e l’industria della soia. La conferma della visita è stata annunciata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle trattative.

“Ho il piacere di annunciare che l’incontro, tanto atteso, tra il presidente Trump e il presidente Xi in Cina avverrà a Pechino i giorni 14 e 15 maggio”. L’annuncio del tour cinese del presidente americano, più volte posticipato per i conflitti internazionali, è arrivato dal capo dell’ufficio stampa della Casa Bianca, Karoline Leavitt. Questo sarà il primo viaggio di Trump alla Cina durante questo secondo mandato, otto anni dopo il precedente. Il presidente americano aveva previsto di viaggiare in Cina ad aprile, per riallacciare i legami commerciali con la potenza economica, ma ha dovuto riprogrammare la visita per questioni logistiche che riguardano la guerra in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Soia, semiconduttori e non solo. Di cosa parleranno Trump e Xi a Pechino Articoli correlati Trump ha chiesto a Xi di rinviare l’incontro in programma a PechinoDonald Trump ha detto di aver chiesto a Xi Jinping di rinviare di circa un mese – a causa della guerra in Iran – il vertice in programma a Pechino... L’Iran per la Cina. Qual è il calcolo strategico di Xi (che attende Trump a Pechino)Lo Stretto di Hormuz è il punto in cui la non reazione cinese diventa improvvisamente molto concreta. Lo storico incontro tra Trump e Xi Jinping in Corea del Sud. Ecco la stretta di mano