Sneaker e scarpe da ginnastica come nuove | i consigli per un lavaggio in lavatrice

Molti credono che le scarpe da ginnastica debbano essere lavate esclusivamente a mano, ma in realtà è possibile pulirle anche in lavatrice. Tuttavia, il lavaggio non è sempre semplice: alcune scarpe sono più delicate e richiedono attenzione, mentre altre possono resistere a cicli più intensi. La scelta del metodo dipende dal tipo di calzatura e dal livello di sporco.

Le scarpe si possono lavare in lavatrice? Certo che sì, ma seguendo dei passaggi importanti. Ecco come procedere Molti pensano che le scarpe debbano essere lavate solo a mano ma sapete che potete risparmiare tempo e fatica mettendole direttamente in lavatrice? Lavarle infatti non è per niente facile facile perchè alcune sono molto delicate, altre nonostante spugna e olio di gomito continunano ad avere la gomma della suola gialla. Escludendo le scarpe con i tacchi o quelle di camoscio, per le sneaker o le più classiche 'da ginnastica', esistono alcuni rimedi: tra questi quello di lavarle in lavatrice. Vediamo insieme come. BariToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Sneaker e scarpe da ginnastica come nuove: i consigli per un lavaggio in lavatrice Articoli correlati Ruba smartphone e scarpe da ginnastica su un'auto, arrestatoLa polizia ha arrestato un 44enne di origini marocchine senza dimora per furto aggravato. Leggi anche: Soccorso alpino, morti triplicati nel 2025: «Al Curò con le scarpe da ginnastica» How to Clean White Sneakers in the Washing Machine (Super Easy!)