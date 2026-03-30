Sky Media ha annunciato una collaborazione con BSMT, il progetto editoriale ideato da Gianluca Gazzoli. La partnership riguarda la pubblicità e lo sviluppo di contenuti digitali, tra cui il vodcast “Passa Dal BSMT”. Sono previsti anche nuovi progetti integrati legati a questa collaborazione. L’accordo è stato ufficializzato di recente e coinvolge entrambe le parti nel settore dei media digitali.

Partnership commerciale per il vodcast “Passa Dal BSMT” e nuovi progetti integrati. Sky Media sigla una partnership commerciale con BSMT, il progetto editoriale ideato da Gianluca Gazzoli. La concessionaria di Sky si occuperà della gestione e sviluppo della raccolta pubblicitaria del format “Passa Dal BSMT” e della creazione di nuove opportunità commerciali integrate su nuovi contenuti. «La partnership con BSMT – spiega Giusi Violante, managing director di Sky Media Italia – apre ai brand nuove opportunità di comunicazione e rafforza la nostra strategia nei contenuti digitali. L’ ecosistema di Sky Media si arricchisce così di uno dei progetti editoriali più rilevanti del panorama digitale italiano con una forte identità e la capacità di dialogare con audience appassionate e trasversali. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Sky Media e BSMT, accordo per pubblicità e sviluppo contenuti digitali

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