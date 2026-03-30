Sky Media e BSMT accordo per pubblicità e sviluppo contenuti digitali

Sky Media ha annunciato una collaborazione con BSMT per la promozione di contenuti digitali e pubblicità. L’accordo riguarda il lancio del vodcast “Passa Dal BSMT” e altri progetti integrati nel settore digitale. L’intesa prevede la creazione e distribuzione di contenuti multimediali condivisi tra le due aziende, con l’obiettivo di ampliare la presenza nel mercato digitale e pubblicitario.

Partnership commerciale per il vodcast “Passa Dal BSMT” e nuovi progetti integrati. Sky Media annuncia la nuova partnership commerciale con il BSMT – il progetto editoriale ideato da Gianluca Gazzoli – per la gestione e lo sviluppo della raccolta pubblicitaria del format “PASSA DAL BSMT” e la creazione di nuove opportunità commerciali integrate su nuovi contenuti. Negli anni, “Passa dal BSMT” si è affermato come uno dei principali punti di. su Digital-News.it Partnership commerciale per il vodcast “Passa Dal BSMT” e nuovi progetti integrati.. Sky Media annuncia la nuova partnership commerciale con il BSMT – il progetto editoriale ideato da Gianluca Gazzoli – per la gestione e lo sviluppo della raccolta pubblicitaria del format “PASSA DAL BSMT” e la creazione di nuove opportunità commerciali integrate su nuovi contenuti. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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