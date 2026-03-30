Sigrfido Ranucci attentato fatto da uomini di camorra dalla Campania la rivelazione di Massimo Giletti
Massimo Giletti ha rivelato che l’attentato a Sigfrido Ranucci sarebbe stato compiuto da uomini legati alla camorra campana. Secondo quanto riferito, l’attacco avrebbe utilizzato un esplosivo diverso rispetto alle precedenti ipotesi e coinvolgerebbe un numero maggiore di persone. Le indagini sono in corso per verificare queste nuove informazioni.
Nuove rivelazioni sull’attentato a Sigfrido Ranucci: secondo Massimo Giletti più uomini, legati alla camorra, avrebbero agito quella sera. La Panda nera avrebbe depistato le indagini: la vettura sarebbe diversa, mentre l’esplosivo sarebbe gelatina proveniente da una cava. La pista camorristica, già emersa nelle indagini della Dda di Roma, si rafforza mentre proseguono gli accertamenti. Giletti sull’attentato a Sigfrido Ranucci Nuovi elementi emergono sull’attentato avvenuto il 16 ottobre scorso contro il giornalista e conduttore di “Report” Sigfrido Ranucci, quando un ordigno fu fatto esplodere davanti alla sua abitazione di Pomezia, nella zona di Campo Ascolano. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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