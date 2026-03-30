Sigrfido Ranucci attentato fatto da uomini di camorra dalla Campania la rivelazione di Massimo Giletti

Massimo Giletti ha rivelato che l’attentato a Sigfrido Ranucci sarebbe stato compiuto da uomini legati alla camorra campana. Secondo quanto riferito, l’attacco avrebbe utilizzato un esplosivo diverso rispetto alle precedenti ipotesi e coinvolgerebbe un numero maggiore di persone. Le indagini sono in corso per verificare queste nuove informazioni.