severo maltempo in arrivo

Da lunedì sera, la Sicilia sarà interessata da un fronte di maltempo provocato da un minimo depressionario di origine ciclonica. La perturbazione si protrarrà per più giorni, portando piogge intense e venti forti sull'isola. La situazione meteorologica sarà monitorata dalle autorità, che hanno già emesso eventuali allerte per le zone coinvolte.

🌧️ Dalla serata di lunedì, un profondo minimo depressionario di stampo ciclonico, insisterà sulla Sicilia per diversi giorni. Alimenterà un richiamo umido da sud fortemente instabile, generando piogge insistenti, estese e durature per le prossime 72 ore su tutto il territorio regionale. 🌧️ La Natura stessa della perturbazione è ciclonica, con un minimo molto profondo alla giusta distanza per essere colpiti dal ramo orientale. Dal golfo di Taranto e su tutto il canale d'Otranto si alimenteranno strutture nuvolose fortemente instabili anche di carattura temporalesca. Non sarà la violenza degli eventi in se per se, quanto l'insistenza della pioggia per giorni. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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