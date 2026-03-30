Settore giovanile Inter Marotta ha scelto | sgarbo alla Juve! Tutti i dettagli e annuncio imminente

Il settore giovanile dell'Inter sta per annunciare il nuovo responsabile. Secondo fonti vicine alla società, sarebbe in fase di definizione l’accordo con Michele Sbravati, attualmente in carica alla Juventus. La scelta rappresenta un cambio di ruolo per l’allenatore, che potrebbe portare a un passaggio di consegne tra le due società senza comunicazioni ufficiali ancora pubblicate.

di Alberto Petrosilli Settore giovanile Inter, Marotta ha scelto il nuovo responsabile: ad un passo Michele Sbravati, attualmente alla Juve. Il settore giovanile dell’ Inter si prepara a una svolta strategica che potrebbe ridisegnare il futuro dei talenti nerazzurri. Mentre la prima squadra di Cristian Chivu vola a quota 69 punti, la dirigenza è al lavoro per gestire l’addio di Massimo Tarantino, fresco vincitore del premio “Mino Favini” alla Panchina d’Oro 2026, destinato a tornare alla Roma con un contratto quinquennale. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Settore giovanile Inter, Michele Sbravati in pole. Secondo quanto anticipato da Gianluca Di Marzio, il candidato numero uno per raccogliere l’eredità di Tarantino è Michele Sbravati. 🔗 Leggi su Internews24.com

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