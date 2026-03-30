Questa settimana, le condizioni meteorologiche in Italia mostrano un netto divario tra il Nord e il Sud. Al Nord il tempo è stabile e soleggiato, mentre al Sud si registrano piogge e nevicate, con alcune zone colpite da condizioni di instabilità. Le previsioni indicano un cambiamento nel clima che interessa diverse aree del paese, creando una situazione variegata rispetto alle consuete aspettative di questa stagione.

Roma - L’Italia si divide tra condizioni primaverili al Settentrione e instabilità diffusa sulle regioni centrali adriatiche e meridionali, con temperature in calo e fenomeni intensi La Settimana Santa si apre con uno scenario meteorologico nettamente diviso: tempo stabile e soleggiato al Nord, mentre il Centro-Sud sarà interessato da una fase di maltempo diffuso, accompagnata da piogge, temporali e nevicate anche a quote collinari. Una configurazione determinata dall’ingresso di correnti fredde che continueranno a influenzare soprattutto il versante adriatico e le regioni meridionali. Nella giornata di martedì 31 marzo, il quadro si presenta particolarmente instabile lungo l’Adriatico, con rovesci frequenti e neve tra 700 e 900 metri, mentre il Nord resterà in gran parte soleggiato, salvo locali fenomeni sulla Romagna. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Settimana Santa ribaltata: pioggia e neve al Sud, sole stabile al Nord

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