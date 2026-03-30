Settimana Santa 2026 | il Cardinale porta la fede ai fragili

Durante la Settimana Santa del 2026, il Duomo di Napoli sarà il luogo principale delle celebrazioni religiose coordinate dal cardinale arcivescovo. La manifestazione coinvolgerà diverse iniziative religiose e processioni, con un’attenzione speciale verso le persone fragili. La presenza del cardinale sarà centrale nel coordinamento degli eventi e nelle celebrazioni ufficiali previste per quel periodo.

Il Duomo di Napoli diventerà il fulcro delle celebrazioni della Settimana Santa 2026 sotto la guida del cardinale arcivescovo don Mimmo Battaglia. Un calendario preciso segnerà i riti sacri tra marzo e aprile, con una deviazione significativa per il Giovedì Santo presso la Basilica di San Pietro ad Aram. Questa scelta liturgica non è casuale ma risponde a un bisogno sociale concreto: portare la fede al centro delle problematiche locali. La struttura di accoglienza Casa Bartimeo ospiterà il rito della Cena del Signore, trasformando un momento sacro in un atto di vicinanza verso le persone fragili. I dati indicano che la Chiesa locale sta cercando di integrare la tradizione religiosa con l’impegno sociale diretto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Settimana Santa 2026: il Cardinale porta la fede ai fragili Articoli correlati Dal carcere alla Terra Santa, l'invito dell'arcivescovo Maffeis a vivere la Settimana Santa "vicino ai più fragili"Giovedì Santo l’arcivescovo celebra a Capanne; il Venerdì Santo le offerte raccolte sosterranno la presenza cristiana a Gaza, Betlemme e Gerusalemme... Fede e tradizione nei riti della Settimana Santa 2026 a Ortona: il programma completo degli eventi che precedono la PasquaSi parte sabato 28 marzo, con la rappresentazione teatrale “La via del Calvario”, a cura della parrocchia di san Gabriele dell’Addolorata di Fonte...