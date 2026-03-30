Settimana di Pasqua al Victoria club di Abano Terme

Ad Abano Terme, il Victoria Club all’interno dell’Hotel Trieste e Victoria si prepara ad accogliere i visitatori per una settimana di Pasqua all’insegna della musica e del divertimento. La struttura si trova in Piazza Cortesi e fa parte di un complesso gestito dalla famiglia Borile. L’evento si svolgerà durante i giorni di festa, offrendo momenti di intrattenimento per gli ospiti e i residenti.

Si parte mercoledì con il Max Righi & Nox DJ Dinner Show, una serata tra musica dal vivo e dj set per accompagnare una cena speciale. Giovedì, spazio alla musica più raffinata con Linda Nordio alla voce e Luca Ardini al sax, un duo capace di trasformare ogni serata in un’esperienza elegante e coinvolgente. Venerdì il ritmo cambia con Favaretto DJ, che animerà la cena buffet con selezioni musicali adatte a tutti i gusti. Sabato, doppio appuntamento: tornano Linda Nordio e Luca Ardini insieme a Favaretto DJ, per una serata che unisce il fascino del live e l’energia del dj set. La settimana si chiude domenica sera, a partire dalle 20, con il Party di Pasqua: una festa imperdibile per celebrare insieme le festività, con musica, atmosfera e divertimento assicurati. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Settimana di Pasqua al Victoria club di Abano Terme Approfondimenti e contenuti su Settimana di Pasqua al Victoria club di... Settimana di eventi al Victoria club di Abano Terme: musica, cene e divertimentoSi parte mercoledì sera con il dinner show di Francesco Capodacqua, accompagnato da Matteo Favaretto, resident dj del club. Victoria Club, una settimana di musica e spettacolo ad Abano TermeNel cuore di Abano Terme, il Victoria Club si prepara a vivere una settimana all’insegna della musica, dello spettacolo e dell’intrattenimento. Victoria Club, una settimana tutta da vivere nel cuore di Abano TermeUn punto di riferimento per chi ama le serate curate, tra buona musica, convivialità e uno stile raffinato che rende ogni appuntamento speciale.