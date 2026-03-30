Lunedì 30 marzo si è svolto un incontro tra una delegazione del Sindacato Autonomo di Polizia e il Questore della provincia di Foggia, accompagnata da un rappresentante del Parlamento. Durante l'incontro si è discusso della necessità di potenziare il numero di agenti di polizia per contrastare la diffusione della cosiddetta 'Quarta Mafia'.

Oggi, lunedì 30 marzo, una delegazione del Sap, ha incontrato l’on. Giorgio Lovecchio e il Questore della provincia di Foggia dr. Alfredo D’Agostino, finalizzato ad affrontare le numerose criticità che interessano il territorio foggiano e, più in generale, l’intero comparto sicurezza della provincia. Sono state evidenziate una serie di criticità, a partire dalla cronica carenza di organico che incide sull’efficienza dei servizi e sui carichi di lavoro del personale. “L'on. Lovecchio ha espresso attenzione e disponibilità ad approfondire le questioni sollevate, impegnandosi a farsi portavoce delle istanze presso le sedi istituzionali competenti, al fine di individuare soluzioni concrete e tempestive. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Servono molti più agenti di polizia per contrastare la 'Quarta Mafia'

Articoli correlati

Il grido d'allarme della Polizia Locale: "Meno agenti e più compiti, servono riforme e personale"BRINDISI – Una celebrazione nel segno della spiritualità e dell’impegno civile quella che si è svolta stamattina presso il Santuario della Madonna di...

Agenti aggrediti dai detenuti. Il sindacato di polizia penitenziaria: "Servono interventi concreti"Un agente aggredito nel carcere pavese di Torre del Gallo, un altro durante un servizio di scorta al Tribunale per i minorenni di Brescia.

Una raccolta di contenuti su Quarta Mafia

Allarme sulla Valassina: Servono più agentiPressa di posizione del Sap sui rinforzi necessari alla polizia provinciale In vista delle Olimpiadi invernali avremo bisogno anche di mezzi e dotazioni. Quando fu costituita la Questura nel 2019, l ... ilgiorno.it

Più pattuglie in strada, 5.700 multe. Ma servono agenti: 25 sono pochiAbbiamo 25 agenti contro i 35 che spetterebbero al nostro comando di polizia locale, in base alle norme regionali. Nonostante l’organico sottodimensionato, i numeri dicono che il 2025 è stato per ... ilrestodelcarlino.it