Servizio civile universale 2026 | la lega del filo d’oro apre le iscrizioni

La Fondazione Lega del filo d’oro Ets ha avviato le iscrizioni per il servizio civile universale 2026. Sono disponibili oltre 40 posti suddivisi tra due progetti, intitolati “Insieme per un futuro più inclusivo” e “A contatto con il mondo”. Le attività si svolgeranno presso le sedi dell’organizzazione, coinvolgendo i giovani in programmi dedicati all’assistenza e all’inclusione.

L’iniziativa ha l’obiettivo di supportare le persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriale, aiutandole a superare ogni barriera e a vincere l’isolamento, favorendo la partecipazione attiva e la coesione sociale. In Sicilia, sono disponibili 6 posti complessivi: 4 presso il Centro sanitario di riabilitazione residenziale di Termini Imerese e 2 da inserire presso il Servizio territoriale annesso al centro. I giovani, di età compresa tra i 18 e i 28 anni (compresi), potranno candidarsi fino alle ore 14 di mercoledì 8 aprile 2026, per vivere un'importante opportunità di crescita personale e professionale. I volontari contribuiranno attivamente a migliorare la qualità della vita delle persone assistite, acquisendo nuove competenze e facendo esperienza diretta di solidarietà e inclusione sociale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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