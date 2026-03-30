Se l' Italia venisse eliminata? La reazione di Gattuso alla domanda
Durante la conferenza stampa di vigilia del match tra Bosnia ed Italia, un giornalista ha chiesto a Gennaro Gattuso cosa accadrebbe se l’Italia fosse eliminata. Il tecnico si è soffermato sulla domanda, senza esprimere opinioni o conclusioni, e ha risposto in modo diretto alla domanda posta, mantenendo il tono neutro e concentrandosi sulla partita in programma.
Così Gennaro Gattuso sulla domanda di un giornalista durante la conferenza stampa di vigilia di Bosnia Italia, finale dei playoff di qualificazione ai Mondiali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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