Scuolavolley 2026 | doppio successo per gli allievi dell' Acciaiuoli-Einaudi

Giovedì 26 marzo si è conclusa l’edizione 2026 di Scuola Volley, evento dedicato agli istituti medi superiori di Casoli, Lanciano e Ortona. La manifestazione è stata organizzata dal comitato regionale CSAIn Abruzzo, presieduto da Noemi. Durante la giornata si sono disputate le ultime gare, con gli allievi dell’Acciaiuoli-Einaudi che hanno ottenuto due vittorie.

Gli ortonesi hanno vinto sia il torneo “allievi” che quello “Juniores”. Tra i protagonisti tantissimi ragazzi e ragazze che non praticano abitualmente la pallavolo Due i tornei in programma, entrambi giocati con la formula all’italiana con girone di sola andata, che si sono disputati in contemporanea sui campi del Pala Masciangelo. Tra gli “Allievi”, studenti e studentesse delle classi 1° - 2° - 3°, la vittoria è andata all’istituto Acciaiuoli – Einaudi di Ortona, che ha dapprima vinto tutte le partite del girone di qualificazione, ed ha poi superato in finale i liceali del Vittorio Emanuele II di Lanciano.Il terzo gradino del podio è stato appannaggio dell’is. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Scuolavolley 2026: doppio successo per gli allievi dell'Acciaiuoli-Einaudi Articoli correlati Settore giovanile. Il sabato perfetto. Doppio successo per Allievi e U15Doppio successo per gli Allievi e i Giovanissimi Under 15 bianconeri, scesi in campo ieri pomeriggio. Iscrizioni alle superiori. Il ‘successo’ dell’Isi con 210 nuovi allieviChiuse le iscrizioni alle Scuole Superiori per l’anno scolastico 2026-2027 e per l’Isi Garfagnana di Castelnuovo è stato un successo per il gran...