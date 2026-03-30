Scuolabus con 10 bambini contro auto nel Pavese | feriti conducenti

Questa mattina a Trivolzio, nel Pavese, si è verificato uno scontro tra uno scuolabus con dieci bambini a bordo e un'auto. L'incidente è avvenuto intorno alle 8, coinvolgendo i due veicoli e causando ferite ai conducenti di entrambi i mezzi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e verificare le condizioni dei coinvolti.

(Adnkronos) – Incidente tra uno scuolabus e un'auto questa mattina a Trivolzio, nel Pavese. Nello scontro, avvenuto intorno alle 8.25 sulla strada provinciale 22, sono rimasti feriti i due conducenti, soccorsi dal 118 e portati in ospedale. I dieci bambini a bordo – riferiscono i vigili del fuoco – sono stati "tutti visitati sul posto dal personale sanitario, senza riportare conseguenze, e successivamente affidati ai rispettivi genitori". Le squadre dei vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area dell’incidente, di cui sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica. —cronacawebinfo@adnkronos. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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