Scuola | Bartolomeo Fd’I Roma ratti in istituto a Talenti situazione pericolosa

Il capogruppo di Fratelli d’Italia nel Municipio Roma III ha segnalato la presenza di ratti all’interno della scuola Alcide De Gasperi, situata in via Matteo. La comunicazione è stata pubblicata tramite una nota ufficiale, in cui si evidenzia un problema ricorrente nel plesso scolastico, che si trova nel quartiere Talenti. La questione riguarda la sicurezza e l’igiene della struttura scolastica.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia nel Municipio Roma III, Manuel Bartolomeo, ha rilasciato una nota in cui denuncia “l’ennesima presenza di ratti nel plesso scolastico Alcide De Gasperi, situato in via Matteo, all’interno del Municipio Roma III. Ancora una volta, alunni e genitori si trovano costretti a prendere i propri figli in mezzo alla strada, tra le automobili in transito, vivendo in condizioni di evidente pericolo. Richiesta di Intervento Urgente. “Chiederemo nuovamente un intervento urgente di derattizzazione, poiché è inconcepibile che bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni debbano affrontare una situazione di tale rischio e insicurezza”, ha concluso Bartolomeo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Scuola: Bartolomeo (Fd’I Roma), ratti in istituto a Talenti, situazione pericolosa Articoli correlati Rubava dispositivi informatici in una scuola di San Bartolomeo in Galdo, guai per un dipendente dell'istitutoUna denuncia e tre dispositivi informatici recuperati: questo il risultato di un’operazione dei Carabinieri a San Bartolomeo in Galdo, in provincia... Municipio Roma XIV: Fd’I, su occupazione scuola Taggia assenza del CampidoglioSono passate “tre settimane dall’occupazione della scuola di via Taggia e nulla sembra muoversi né in Campidoglio né al Municipio Roma XIV.