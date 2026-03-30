Scoppia il caso Kostic Milan che idea per l’attacco del prossimo anno Novità su André e Bellanova

Oggi si parla del caso Kostic, con il Milan che valuta diverse opzioni per l’attacco del prossimo anno. Sono arrivate anche novità su André e Bellanova. Le notizie di giornata riguardano inoltre l’andamento di Napoli-Milan e le ultime sul calciomercato. La situazione attuale al club rossonero tiene banco, con aggiornamenti sui possibili movimenti e sui temi più caldi del momento.

Nella giornata di oggi, lunedì 30 marzo, molti quotidiani sportivi e non, hanno parlato ampiamente del Milan di Allegri. Non poteva essere diversamente viste le tante notizie di mercato arrivate, ma non solo. Da Milanello, infatti, arrivano importanti novità per quanto riguarda il recupero di un titolare in vista del Napoli. Ecco, dunque, le migliori notizie pubblicate sulla pagina di 'Pianeta Milan' nella giornata di oggi. PROSSIMA SCHEDA Nonostante i giorni di riposo dati da Massimiliano Allegri, oggi a Milanello c'era Matteo Gabbia. Il difensore rossonero sta rientrando dall'operazione all'ernia inguinale e ce la sta mettendo tutta per farlo il prima possibile. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Scoppia il caso Kostic. Milan, che idea per l’attacco del prossimo anno. Novità su André e Bellanova Una raccolta di contenuti su Scoppia il caso Kostic Milan che idea... Milan, novità importanti fronte Vlahovic. Idea Bellanova. Talento in arrivo dal Belgio? Lukaku intanto…È ufficialmente iniziata la settimana di Pasqua, ma quest'anno per il Milan niente uova di cioccolato: esattamente tra sette giorni i rossoneri... In Serbia scoppia il caso Kostic: la dirigenza del Partizan risponde alle accuse del vicedirettore sportivoDopo la nota ufficiale diffusa dal vicedirettore sportivo Predrag Mijatovic, in cui accusava la società di non averlo coinvolto nella decisione di... Il Milan non perde d’occhio Kostic: se ne riparlerà nel prossimo calciomercato estivoSi parla di nomi del calibro di Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Darwin Nunez (Al-Hilal) e Nicolas Jackson (Chelsea,...