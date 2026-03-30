Scontro auto-moto | centauro sfonda parabrezza i soccorsi

Un incidente stradale si è verificato nel quartiere di Albaro a Genova, coinvolgendo un'auto e una motocicletta. Durante lo scontro, il centauro ha sfondato il parabrezza di un veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza alle persone coinvolte. Si tratta del secondo incidente in città nel giro di poche ore, dopo quello avvenuto in piazza Rossetti alla Foce.

Un altro incidente stradale a Genova. Dopo quello tra una bicicletta e un'automobile in piazza Rossetti alla Foce (a questo link), un nuovo scontro stradale si è verificato nel quartiere di Albaro. Intorno alle ore 18 di lunedì 30 marzo 2026, la Croce Bianca Genovese e l'automedica Golf 1 sono nuovamente intervenute in codice rosso per un sinistro, stavolta in via De Gaspari, direzione centro, all'incrocio con via Vassallo. Per cause da chiarire, una moto proveniente da levante e un'auto si sono scontrate fronto-lateralmente durante un tentativo di svolta a sinistra di quest'ultima. Il centauro, un ragazzo di 24 anni, ha dapprima impattato contro il cofano della vettura, poi ne ha sfondato il parabrezza ed è stato infine sbalzato sull'asfalto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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