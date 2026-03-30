Scomparsa Hana 14 anni | non è mai arrivata a scuola Potrebbe essere a Milano

Da venerdì 27 marzo non si hanno più notizie di Hana Kridane, una ragazza di 14 anni di nazionalità tunisina residente in città, scomparsa nel tragitto tra casa e scuola. L’ultima traccia disponibile indica un possibile spostamento verso Milano. La famiglia ha denunciato la scomparsa alle autorità, che stanno conducendo le indagini. La ragazza non è arrivata a scuola in data odierna.