Scomparsa Hana 14 anni | non è mai arrivata a scuola Potrebbe essere a Milano
Da venerdì 27 marzo non si hanno più notizie di Hana Kridane, una ragazza di 14 anni di nazionalità tunisina residente in città, scomparsa nel tragitto tra casa e scuola. L’ultima traccia disponibile indica un possibile spostamento verso Milano. La famiglia ha denunciato la scomparsa alle autorità, che stanno conducendo le indagini. La ragazza non è arrivata a scuola in data odierna.
Forlì, 30 marzo 2026 – Scompare nel tragitto tra casa e scuola, l’ultima traccia porta a Milano. Da venerdì 27 marzo non si hanno più notizie di Hana Kridane, 14 anni, di nazionalità tunisina e residente in città. Sulla vicenda indagano i Carabinieri di Forlì. A diffondere l’appello è l’associazione Penelope – rilanciato anche dalla trasmissione televisiva ‘ Chi l’ha visto? ’ –, impegnata da trent’anni nella ricerca di persone scomparse, attraverso l’avvocata Barbara Iannucelli. “C’è grande apprensione – spiega –: il padre l’ha accompagnata al mattino a prendere l’autobus, poi ha scoperto l’assenza attraverso l’app del registro elettronico. È andato subito a scuola per verificare, ma Hana non era mai arrivata”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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