Scivola su chicchi d’uva in un supermercato a Taranto e si frattura l'omero | risarcita con 23mila euro
Il 26 settembre 2024, una donna che si trovava in un supermercato di Taranto è scivolata su chicchi d’uva caduti a terra, riportando una frattura dell’omero. La cliente ha successivamente avviato una richiesta di risarcimento e ha ottenuto 23 mila euro. La vicenda si è conclusa con un accordo tra le parti coinvolte.
L'episodio risale al 26 settembre 2024, quando la cliente, mentre si trovava nel centro commerciale per fare acquisti, è scivolata riportando la frattura. Dopo il rifiuto iniziale dell’assicurazione, ha ottenuto un cospicuo risarcimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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