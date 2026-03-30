Scivola su chicchi d’uva in un supermercato a Taranto e si frattura l'omero | risarcita con 23mila euro

Il 26 settembre 2024, una donna che si trovava in un supermercato di Taranto è scivolata su chicchi d’uva caduti a terra, riportando una frattura dell’omero. La cliente ha successivamente avviato una richiesta di risarcimento e ha ottenuto 23 mila euro. La vicenda si è conclusa con un accordo tra le parti coinvolte.