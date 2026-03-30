Schlein a Stati Uniti d' Europa | A questo Governo manca completamente una visione europeista – Il video

Il dibattito sulla necessità di una maggiore unità europea si è acceso dopo le dichiarazioni di una leader politica, che ha criticato l'attuale governo per la mancanza di una visione europeista. La responsabile ha sottolineato l'importanza di affrontare varie questioni con un'ottica comune e ha evidenziato l'urgenza di sviluppare una strategia condivisa per il futuro dell'Europa. La discussione si è svolta in un contesto di crescente attenzione alle politiche europee.

Il movimento di Gianni Alemanno confluirà in Futuro nazionale: pronto l’asse sovranista con il nuovo partito di Vannacci Vittorio Feltri al curaro su Giorgia Meloni: «reazione scomposta, ora deve votarsi a Sant’Antonio». E sulla Santanché: «a cena con lei pagavo io il conto» «Si dimette Santa Santa Santanchè»: Fiorello trasforma le dimissioni dell’ex ministra in una hit di Bad Bunny – Il video Dalla Germania è partita una richiesta di controllo sull’eurodeputata Salis. Il blitz in hotel a Roma, all’alba. Lei: «Viviamo in uno Stato di polizia» . 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Schlein incalza Meloni sulla crisi in Medio Oriente: «Danni irreparabili se il governo resta schiacciato sugli Stati Uniti»«Il governo italiano non può rimanere schiacciato sull’amministrazione Usa, o danneggerà irreparabilmente il ruolo diplomatico che l’Italia ha sempre... Schlein verso gli Stati Uniti d’Europa: “L’asse Meloni-Merz va nella direzione sbagliata”La segretaria del Pd, Elly Schlein è intervenuta in collegamento a Bruxelles per presentare il manifesto "Verso gli Stati Uniti d'Europa". Schlein a Stati Uniti d'Europa: A questo Governo manca completamente una visione europeista