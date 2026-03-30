Scavalcano le recinzioni di notte | 5 ripresi dalle telecamere a Muraglia Non è una bravata è un reato

Nelle prime ore di un fine settimana, cinque individui sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza mentre scavalcavano le recinzioni di un impianto sportivo comunale situato a Muraglia. Gli episodi sono avvenuti durante la notte e sono stati definiti dalle autorità come irruzioni, non semplici bravate. La polizia ha avviato accertamenti sulle modalità dell’accaduto e sull’identità delle persone coinvolte.

Pesaro, 30 marzo 2026 – Non una bravata, ma un’irruzione vera e propria. Cinque persone lo scorso weekend hanno scavalcato le recinzioni dell’ impianto sportivo comunale di Muraglia nel cuore della notte, convinte di poter agire indisturbate. E invece a riprenderli, passo dopo passo, è stato il sistema di videosorveglianza: immagini nitide, volti riconoscibili (almeno per due di loro) e movimenti registrati che ora potrebbero diventare elementi chiave per identificarli. L’impianto è di proprietà del Comune di Pesaro ed è affidato in concessione alla Ssd Muraglia Calcio. Un luogo pensato per lo sport e per i ragazzi, trasformato per qualche ora in teatro di un’incursione che rischia ora di avere conseguenze più serie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scavalcano le recinzioni di notte: 5 ripresi dalle telecamere a Muraglia. “Non è una bravata, è un reato” Articoli correlati Graffiti satanici a San Faustino, indentificati gli uomini ripresi dalle telecamereLa polizia rintraccia le persone immortalate in video, nel frattempo la rimozione dello scempio dalla chiesa richiederà interventi complessi a... Anziana colpita da monopattino, polizia sulle tracce di due ragazzi: ripresi dalle telecamere di zonaL'azione è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza della zona che mostrano due giovani arrivare a volto scoperto a bordo di uno scooter...