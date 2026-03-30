Scacchi | al Torneo dei Candidati 2026 solo patte nella seconda giornata

Al Torneo dei Candidati 2026 a Pegeia, Cipro, la seconda giornata si è conclusa senza vincitori, con tutte le partite terminate in patte. I giocatori hanno concluso i loro incontri senza esiti decisivi, mantenendo invariato il punteggio. La giornata si è sviluppata con scambi di mosse lungo tutto il tabellone, senza particolari variazioni rispetto alle prime partite.

Seconda giornata non delle più avvincenti al Torneo dei Candidati 2026 in corso di svolgimento a Pegeia, Cipro. Tutte patte le partite odierne sia nel torneo Open che in quello femminile: lunedì senza fuochi d’artificio, in sostanza. Di fatto molto verrà rinviato a domani quando ci sarà già una sfida importante, la Praggnanandhaa-Sindarov. Delle quattro partite giocate nel torneo Open, non ce n’è una che davvero spicchi sopra le altre anche se, nella Esipenko-Nakamura, l’americano deve trovare (e trova) le giuste difese in un finale classico di Torre e pedone in meno che però ha crismi di difendibilità se si conosce il metodo giusto. Quello che il numero 2 mondiale ha bene in mente, e che gli serve per arrivare a dividersi equamente il punto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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