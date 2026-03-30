Satriano riscattato dal Getafe | niente ritorno al Lione! Il comunicato

Il giocatore è stato riscattato dal Getafe e non tornerà alla società precedente. La notizia è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato. La situazione riguarda i movimenti di mercato e le operazioni di riscatto nel calcio professionistico. Non sono stati forniti dettagli sui termini economici o sulla durata del nuovo contratto. La vicenda interessa le squadre coinvolte e le relative decisioni ufficiali.

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